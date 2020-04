Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejne cztery przypadki zakażenia koronawirusem w naszym województwie.

To kobieta i mężczyzna w średnim wieku - oboje z powiatu gryfickiego - przebywają w izolacji domowej, a także kolejna kobieta w średnim wieku również z powiatu gryfickiego, ona natomiast jest hospitalizowana w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.



Ostatnią zarażoną osobą jest mężczyzna w średnim wieku ze Szczecina. Jest on w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.



W sumie w województwie zachodniopomorskim są zarażone 73 osoby - jedna do tej pory zmarła.



Jak podaje resort zdrowia, w kraju zmarły dwie kolejne osoby. To: 83-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie i 68-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach. Obaj mieli współistniejące choroby.