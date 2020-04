"Terytorialsi" wsparciem dla policji w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej.

Razem z policją również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W ramach akcji "Odporna Wiosna" mundurowi obu jednostek patrolują miasta, parki i lasy, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się koronawirusa.

"Terytorialsi" wspierają policję w Szczecinie, Stargardzie, Choszcznie, Gryfinie, Chojnie i Policach.



Ważne, żeby nie dać się zwieść pięknej pogodzie - podkreśla Marcin Górka, rzecznik prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



- Patrol wygląda tak, że bierze w nim udział co najmniej jeden policjant i jeden żołnierz. Obaj dla bezpieczeństwa wyposażeni są w jednorazowe rękawice i maseczki. Zadaniem wspólnych patroli jest sprawdzenie czy przestrzegane są wprowadzone w ubiegłym tygodniu obostrzenia w zakresie opuszczania domów. Przypominamy, że wyjść z domu można tylko w ważnej życiowej potrzebie, np. do lekarza, apteki czy na zakupy. Należy zachować odstęp minimum dwóch metrów, a razem poruszać mogą się tylko rodzice z dziećmi do 13. roku życia - tłumaczy Górka.



Wspólne działania policji i wojska prowadzone są na mocy decyzji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Na co dzień w walkę z koronawirusem w naszym regionie, zaangażowanych jest około 150 zachodniopomorskich "terytorialsów".