Szkoły wciąż zamknięte, egzaminy przełożone

Dotychczasowe ograniczenia, wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa, zostają przedłużone do 19 kwietnia. Szkoły pozostaną zamknięte do 26 kwietnia. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki.

egzaminy ósmoklasistów oraz matury odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu.

Planowo egzaminy ósmoklasistów miały się odbyć od 21 do 23 kwietnia. Z kolei egzaminy maturalne były planowane od 4 maja.





Minister edukacji zalecał, żeby uczniowie wykorzystali ten czas na przygotowania do egzaminów. Dariusz Piontkowski zaznaczył też, że nie ma powodu do zmiany daty zakończenia roku szkolnego, a świadectwa można odebrać w innym terminie. - Będziemy także zalecali dyrektorom, żeby przekazywali uczniom świadectwa w formie elektronicznej - mówił minister.







O przeniesienie terminu egzaminów apelowali m.in. maturzyści, związkowcy, nauczyciele i samorządowcy.





Szkoły, przedszkola, żłobki i uczelnie pozostaną zamknięte do 26 kwietnia.

Do 19 kwietnia

Minister zdrowia poinformował o obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej od przyszłego czwartku.

Rząd przedłużył też do 3 maja okres zamknięcia granic dla obcokrajowców.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, żeDokładne daty mają zostać podane z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.Na ten czas zostają wydłużone zasiłki opiekuńcze dla tych rodziców, którzy mogli dotychczas z nich skorzystać.rząd przedłuża ograniczenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, a także limitu osób w sklepach i kościołach.- Do 26 kwietnia przedłużamy zamknięcie szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego, międzynarodowego ruchu kolejowego, zamknięcie granic, kontrole sanitarne na granicach i obowiązkową kwarantannę - powiedział Mateusz Morawiecki.Nadal będą obowiązywać ograniczenia dotyczące poruszania się w przestrzeni wspólnej, zakupów w sklepach oraz obostrzenia w miejscach pracy. Utrzymany został zakaz uczestnictwa więcej niż pięciu osób w wydarzeniach o charakterze wyznaniowym. Do odwołania obowiązuje odwołanie imprez masowych.Większość dotychczasowych obostrzeń, obowiązywała do 11 kwietnia, czyli najbliższej soboty.Łukasz Szumowski poinformował, że usta i nos będzie można zakrywać nie tylko profesjonalnymi maseczkami, ale także domowymi sposobami.- Może to być chustka, szalik - dodał minister.Wjeżdżający do kraju będą poddawani obowiązkowej kwarantannie.Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że polska strategia walki z pandemią koronawirusa sprawdza się. - Bez zastosowania społecznej kwarantanny mielibyśmy nawet 40 tysięcy zachorowań - dodał szef rządu. - Zdajemy sobie sprawę, że zakres narodowej izolacji, kwarantanny jest dla wszystkich uciążliwy. Mamy jednak liczne analizy i wiele modeli statystycznych, które pokazują, że gdybyśmy nie stosowali tych obostrzeń, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu.Po świętach wielkanocnych rząd ma przedstawić plan wychodzenia z kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Taką informację przekazał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że nowy plan będzie kompleksowy i zostanie skonsultowany z szerokim gronem ekspertów.Do tej pory w Polsce potwierdzono 5 341 przypadków zakażeń koronawirusem.164 osoby zmarły.