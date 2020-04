Fryzjerskie "podziemie" w regionie. Posypały się kary

Policja odkryła działający - wbrew obowiązującym obostrzeniom - salon fryzjerski w Zachodniopomorskiem.

Funkcjonariusze dostali cynk, więc udali się na miejsce. Na drzwiach salonu wisiała kartka z napisem: "Zamknięte". Witryna była zasłonięta, aby nikt z ulicy nie mógł zerknąć do środka.Policjanci jednak zapukali do drzwi. Zdziwiona właścicielka, która spodziewała się kolejnych klientów błyskawicznie otworzyła. W środku salonu siedziało dwóch panów, w tym jeden w trakcie strzyżenia na fotelu fryzjerskim.Policja skierowała wniosek do sądu i sanepidu o ukaranie wszystkich zgromadzonych w salonie. Dodatkowo, właścicielce grozi kara do nawet 30 tysięcy złotych.Od 1 kwietnia obowiązują obostrzenia w związku z panującą epidemią koronawirusa i dotyczą one m.in. ograniczenia dostępu do parków i miejsc rekreacji, zakazu korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich, zamknięte są hotele, a także salony kosmetyczne i fryzjerskie.