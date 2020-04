Poluzowanie obostrzeń. Komentarze w "RSnW" po konferencji premiera

Noszenie maseczek może być powodem do tego, by poluzować obostrzenia w Polsce - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" prof. Włodzimierz Gut - wirusolog, doradca Głównego Inspektora Sanitarnego.

W ten sposób komentował decyzję polskiego rządu dotyczące zmian, jakie nastąpią w poniedziałek. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że za kilka dni stopniowo zmniejszane będą obostrzenia dotyczące izolacji z powodu epidemii koronawirusa. Otwarte zostaną parki i lasy, a także złagodzone zasady w handlu. W sklepach i kościołach będzie mogło przebywać więcej osób niż dotychczas. Nadal zamknięte będą punkty usługowe, galerie handlowe czy hotele.- By to było skuteczne, Polacy muszą prawidłowo wywiązywać się z obowiązku noszenia maseczek - mówił prof. Włodzimierz Gut. - Jak obserwuję ludzi, to noszenie tych maseczek czy zakrywanie twarzy wygląda bardzo różnie. Są popełniane bardzo grube błędy, które mogą powodować, że będzie to nieskuteczne.- Przedsiębiorcy potrzebują odmrożenia gospodarki, dlatego dzisiejsze zmniejszenie obostrzeń to za mało dla biznesu - dodawał Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. - Dzisiaj medycyna potrzebuje pieniędzy, a żeby były te pieniądze to trzeba odmrażać tą gospodarkę. Tylko pytanie w jaki sposób i to będzie w dużej mierze zależne od tego, czy będziemy się stosować do zaleceń i obostrzeń i od tego, czy będziemy odpowiedzialni.Mateusz Morawiecki powiedział, że w zależności od rozwoju sytuacji, możliwe jest łagodzenie przepisów na przykład co tydzień lub co dwa tygodnie.