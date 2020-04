"Zamiast o wyjściu z kryzysu, dyskutujemy o wyborach"

Za cały bałagan związany z wyborami odpowiada PiS - powiedział w "Popołudniowej Przeplatance" Dariusz Wieczorek, poseł Nowej Lewicy.

- Żeby była jasność, za cały ten bałagan związany z wyborami odpowiada obóz rządzący, czyli większość w polskim Sejmie, którą ma Prawo i Sprawiedliwość. Bałagan, bo zamiast wyjść z tego gigantycznego kryzysu, który mamy w związku z epidemią, to dyskutujemy o wyborach - podkreślał Wieczorek.Powinien być wprowadzony stan klęski żywiołowej - dodał Wieczorek - wtedy scenariusz mógłby wyglądać następująco: zapominamy o wyborach, konstytucyjnie te terminy się przesuwają, walczymy z epidemią. Jak się poprawia sytuacja, wtedy mówimy: jest termin wyborów. Powinien być on - żeby była jasność - z opozycją ustalany.Lewica, trzy tygodnie temu wystąpiła do premiera o usankcjonowanie stanu klęski żywiołowej. Wybory mają się odbyć w maju.