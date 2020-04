Pielęgniarka Roku 2019 pracuje w Szczecinie!

Fot. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie ogłosiło wyniki konkursu. Plebiscyt wygrała Marta Strzelbicka ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.

To pielęgniarka koordynująca w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć.

Placówka zgłosiła ją do konkursu za program muzykoterapii, którego jest autorką.

Muzyka włączana jest sześć razy na dobę, co dwie i pół godziny, na 30-40 minut.



Celem programu jest łagodzenie stresu u pacjentów - mówi Marta Strzelbicka. - Bardzo ważne jest dla mnie, aby widzieć w naszych pacjentach nie przypadek medyczny, a to, że to są ludzie, którzy mają emocje i dusze.



Konkurs "Pielęgniarka Roku 2019" jest jednym ze strategicznych projektów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego realizowanych nieprzerwanie, corocznie od kilkunastu lat.