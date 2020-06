8 nowych kapłanów otrzymało święcenia [DUŻO ZDJĘĆ]

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska ma ośmiu nowych kapłanów. W sobotę w szczecińskiej katedrze metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga udzielił święceń kapłańskich diakonom.

- Jedną z najtrudniejszych sztuk w pasterzowaniu jest nauczyć owcę rozumnej wolności i swobody rozumowania i odwagi wyboru dobrych spraw. Nie sposób decydować za wiernego w tych rzeczach, w których on sam powinien zdecydować - mówił Dzięga.W imieniu nowych kapłanów na zakończenie mszy podziękował ks. Jakub Rogowski.- Dziękujemy wam nasi kochani rodzice za dar życia, którym nas obdarzyliście. Za trud wychowania oraz wzór pięknej miłości, którą od was otrzymujemy i której nas uczycie. Kochamy was i chcemy abyście wiedzieli, że bez względu na trud naszej służby oraz miejsce naszego posługiwania, zawsze byliście, jesteście i będziecie w naszych sercach - mówił Rogowski.Nowi księża pod koniec sierpnia rozpoczną służbę w pierwszych parafiach na kapłańskiej drodze, m.in. w Stepnicy, Resku, Stargardzie czy Wolinie.Rozmowy z nowymi kapłanami na radioszczecin.pl/religia