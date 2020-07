Gminy: Kołobrzeg i Kobylanka kolejnymi zwycięzcami "Bitwy o Wozy"

Wartość jednego wozu to niemal 800 tysięcy złotych. Mat. facebook.com/MSWiARP/

OSP z Kobylanki i miejscowości Korzystno w gminie Kołobrzeg otrzymają wozy strażackie w ramach tzw. "Bitwy o Wozy".

To już druga edycja akcji, organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.



Wozy otrzymuje jedna gmina do 20 tysięcy mieszkańców w każdym z byłych województw, która zanotowała najwyższą frekwencję w drugiej turze wyborów. Dostało je w sumie 49 gmin, w których była najwyższa frekwencja.



- Gmina Kobylanka bardzo potrzebowała nowego wozu, złożyła nawet wniosek o dofinansowanie takiego zakupu - mówi wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker. - Niestety, nie było takiej możliwości, bo ta liczba tych gmin, które starają się jest rokrocznie bardzo duża. Tym bardziej ten wóz trafia w miejsce, które jest pożądane, oczekiwane. Mieszkańcy będą mieli dużą satysfakcję i dużo bardziej będą się czuli bezpiecznie - dodaje Szefernaker.



- Przy sprawdzaniu frekwencji brano pod uwagę tylko lokalnych mieszkańców, a nie turystów - tłumaczy Szeferanker. - U nas w województwie wiele osób głosuje na zaświadczenia, wielu turystów. Nam zależało na tym, żeby to miejscowa, lokalna społeczność zmobilizowała się do wyborów.



Frekwencja w gminie Kobylanka wyniosła 74 procent, z kolei w gminie Kołobrzeg - 68 procent.



- Bardzo się cieszymy, od dawna potrzebowaliśmy nowego wozu - mówi Julita Pilecka, wójt gminy Kobylanka. - Już we wtorek docierały do nas nieoficjalne wieści, że mamy duże szanse i jest kwestia podliczenia dokładnie tych głosów. Fantastyczna sprawa i jestem niezwykle dumna z mieszkańców, że tak tłumnie poszli na wybory i wspólnymi siłami wywalczyliśmy ten wóz strażacki.



W pierwszej turze wyborów wóz strażacki wygrał Rewal.