Przygoda życia szczecińskich podróżników [ZDJĘCIA]

Dwa lata na walizkach, a wśród odwiedzonych miejsc między innymi Australia, Indie, Nepal, Filipiny, Kambodża czy Indonezja. Szczecińscy podróżnicy Aneta Kroczyńska i Damian Bilut wrócili z dalekich podróży i odwiedzili Radio Szczecin.

Jak wspominali, dalekie wyprawy to także możliwość udziału w nietypowych zajęciach.



- Od promowania barów, po zajmowanie się pieskami, bycie złotą rączką na różnych farmach. Możliwości jest wiele. Była ferma pośrodku dżungli, więc trzeba było zagospodarowywać teren. To forma wolontariatu i fantastyczne doświadczenie - mówili podróżnicy.



Blogerzy planują dalszą wyprawę dookoła świata. Pandemia wymusiła jednak na nich zmianę planów.



- Utknęliśmy w Malezji. To miał być tylko taki tranzyt na Koreę. Mieliśmy sobie trochę na wyspie posiedzieć pod kokosami, a wyszły z tego cztery miesiące. Wprowadzono restrykcje z maseczkami, czyszczeniem rąk, wpisywaniem się do każdego zeszytu przed wejściem do sklepu. Była godzina policyjna - mówią blogerzy.



Zdjęcia i opowieści z tych dalekich wypraw znajdziecie na blogu Wypady.