Gawłowski szefem senackiej komisji. "To kpina z wyborców"

To kpina z wyborców - tak wybór senatora Stanisława Gawłowskiego na przewodniczącego senackiej komisji do spraw klimatu ocenia w rozmowie z Radiem Szczecin były marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Gawłowskiemu, który odpowiada przed sądem za siedem zarzutów w tym cztery o charakterze korupcyjnym - ważne stanowisko w Senacie zaproponowali politycy Platformy Obywatelskiej. Według senatora Karczewskiego, kuriozalne jest samo powołanie senackiej komisji do spraw klimatu.- Jest to po prostu dublowanie zadań komisji środowiska, która normalnie funkcjonuje. To jest związane z działaniem pana marszałka Grodzkiego - powiedział Karczewski.Senator Stanisław Karczewski zapowiada, że PiS wycofa się ze wszelkich działań nowej komisji.- To jest kpina z senatorów Prawa i Sprawiedliwości, kpina z wyborców, bo przecież wiadomo, jak poważne zarzuty ma pan senator Gawłowski i nagle staje się przewodniczącym komisji. Jest to dla nas sytuacja bardzo trudna. Mówię tu o senatorach Prawa i Sprawiedliwości i na pewno nie będziemy brali udziału w pracach tej komisji - powiedział Karczewski.Gawłowski do Senatu dostał się jako niezrzeszony, ale popierali go politycy PO. Wsparcia w kampanii wyborczej udzielił mu marszałek Olgierd Geblewicz.