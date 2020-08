Opóźnienia na budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Ponad pół roku - tyle wynoszą opóźnienia w budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Spółka Trakcja odpowiada m.in. za remont i rozbudowę torów ze Szczecina do Polic i ze Szczecina do Gryfina. I właśnie na tym ostatnim odcinku jest najgorzej - mówił w naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji " Mirosław Siemieniec, rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- Prace, które tam się rozpoczęły, zatrzymały się. Pomimo przekazania placu budowy, zatwierdzonej dokumentacji technicznej i udzielonych zamknięć torowych, co łączy się z odpowiednią organizacją ruchu. Niestety firma Trakcja nie wywiązuje się z realizacji tego kontraktu - mówił Siemieniec.Mirosław Siemieniec dodał, że najbliższe tygodnie będą decydujące - spółka musi wtedy wznowić prace. W innym przypadku PKP PLK może nałożyć na nią kary, a nawet zerwać kontrakt. Czekamy na komentarz firmy Trakcja. Według umowy wszystkie prace powinny zakończyć się do połowy 2022 roku.W ramach projektu na terenie Szczecina i sąsiednich gmin zostanie wybudowanych i zmodernizowanych 27 dworców i przystanków oraz ponad 23 km torów. Wartość inwestycji to ok. 780 milionów złotych, ponad 500 mln zł to unijne dofinansowanie.