Opóźnienia na budowie SKM to wynik zbyt dużych wymagań zlecającego

Zamawiający ma zbyt duże wymagania - w ten sposób spółka Trakcja tłumaczy się z opóźnień w budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Warszawska firma odpowiada m.in. za modernizację trasy kolejowej ze Szczecina i Polic oraz ze Szczecina do Gryfina. W ubiegłym roku w naszej audycji interwencyjnej przedstawiciel spółki PKP Polskie Linie Kolejowe mówił, że opóźnienia wynoszą ponad pół roku.Nie czujemy się winni - mówił teraz Arkadiusz Arciszewski, dyrektor techniczny Trakcji.- Wymagania postawione przed naszą spółką po podpisaniu umowy, jak ma ten projekt wyglądać, znacząco odbiegają na to co się z PKP PLK umówiliśmy - mówił Arciszewski.Arkadiusz Arciszewski wskazywał też na zbyt późne przesłanie dokumentacji.- Przed kilkunastoma dniami zamawiający określił nam pierwszy dokument techniczny, który jest podstawą do projektowania. Jest to linia łącząca wszystkie punkty wysokościowe toru i dopiero na tej podstawie można zacząć prawdziwą fazę projektowania - mówił Arciszewski.Czekamy na komentarz spółki PKP PLK.Cała inwestycja warta jest ok. 780 milionów złotych, z czego 512 mln zł to unijne dofinansowanie. W ramach projektu na terenie Szczecina i sąsiednich gmin zostanie wybudowanych i zmodernizowanych 27 dworców i przystanków oraz ponad 23 km torów.