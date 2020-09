Czachów: mieszkańcy chcą wyremontować zabytkowe organy [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kościół w niewielkim Czachowie pod Cedynią słynie z oryginalnych, budzących zdziwienie i śmiech polichromii, ale ma jeszcze jeden skarb - stare organy. Mieszkańcy chcą je odbudować.

Organy w czachowskim kościele zbudował słynny niemiecki organmistrz Joachim Wagner. Dawno nieczynne i zdekompletowane niszczeją, a czachowianie marzą, aby znowu zagrały.



- Najgorszy mamy problem z tym, że nie mamy pieniążków - mówi Monika Rogowska, sołtys Czachowa. - Trzeba by było zrobić kapitalny remont tych organów. Mamy taką wstępną dokumentację i kosztorys zrobiony na renowację. To oscyluje w granicach 800 tysięcy złotych - dodaje sołtys.



W Czachowie mieszka od lat Michael Winker, który jest muzykiem i gra w berlińskiej operze. To on zaprosił do Czachowa specjalistów z Niemiec, którzy mają doświadczenie z wagnerowskimi organami.



- Oni byli tutaj i wszystko oglądali - mówi Michael Winker. - I zrobili plan, wszystko jest, prawie wszystko jest, tylko sprawa pieniędzy - tłumaczy.



Mieszkańcy Czachowa planują zorganizowanie zbiórki na odbudowę organów. Ale nie tylko, bo kościołowi pilnie potrzebny jest remont dachu.



Do sprawy czachowskich organów będziemy jeszcze wracać.