Bogusław Liberadzki: "Lewica tkwi w półmroku"

"Lewica znalazła się w półmroku na tle bardzo skutecznego obozu rządzącego i widocznej opozycji z PO". Według wiceprzewodniczącego SLD Bogusława Liberadzkiego, to "przykra" sytuacja jego partii, balansującej obecnie w sondażach na granicy progu wyborczego.

SLD na listopadowym kongresie ma się połączyć z Wiosną i wspólnie stworzyć Nową Lewicę. Zdaniem Bogusława Liberadzkiego, to szansa na odbudowanie notowań jego ugrupowania.- To znaczy tak: bardzo ekspansywny i skuteczny - nie ukrywajmy tego - obóz rządzący, z drugiej strony bardzo widoczny, a niekoniecznie skuteczny - główny nurt opozycji, czyli Platforma Obywatelska. Wydaje się, że znów w miarę widoczny - Polskie Stronnictwo Ludowe, dlatego że jest taki sezon. Lewica została jakoś w cieniu, czyli reflektory na scenę polityczną skierowane są w jedną stronę. I znów znaleźliśmy się chyba w półmroku - komentuje Liberadzki.Niedawno z klubu SLD w Sejmie odeszła jedna z posłanek. Zasiliła inicjatywę Szymona Hołowni. Według sondaży i analiz socjologów, obecnie to ruch byłego dziennikarza telewizyjnego może być atrakcyjny dla wyborców opozycji, a szczególnie Lewicy.