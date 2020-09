Prezydent Szczecina broni decyzji o likwidacji poczty w budynku Urzędu Miasta

Albo wygoda obsługi mieszkańców, albo poczta - prezydent Szczecina broni decyzji o likwidacji urzędu pocztowego w budynku Urzędu Miasta.

W tym miejscu po remoncie mają powstać dodatkowe punkty dla interesantów przygotowane w rygorze sanitarnym. We wtorek na sesji Rady Miasta Piotr Krzystek odpowiadał na pytanie radnego Marcina Pawlickiego.Opozycyjny klub PiS nie zgadza się z decyzją o likwidacji poczty w Urzędzie Miasta. Zdaniem prezydenta, nie ma innego wyjścia, bo w czasie pandemii najważniejsza jest sprawna obsługa mieszkańców.- Poczta rzeczywiście miała swoje bardzo duże znaczenie przed laty, gdzie każdy praktycznie musiał dokonać jakiejś tam operacji. Dzisiaj te operacje nie są wprost powiązane z tym, co się załatwia w urzędzie. A zatem nie jest to sprawa pierwszej potrzeby. Ważąc pewne wartości podjęliśmy decyzję, że preferujemy sprawną obsługę mieszkańców. Takie czasami trudne decyzje niestety trzeba podejmować - tłumaczył Piotr Krzystek.Jak informował Radio Szczecin dyrektor Poczty Polskiej na Pomorzu Zachodnim, placówka w Urzędzie Miasta była rentowna i przed pandemią obsługiwała 4 tysiące osób miesięcznie.