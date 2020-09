Sytuacja epidemiczna w regionie w ocenie prof. M. Parczewskiego

Epidemia oszczędzała na razie nasze województwo, ale to szczęście się powoli kończy - tak o jej rozwoju mówi prof. PUM, Miłosz Parczewski.

Jak dodawał, dotyczy to nie tylko woj. zachodniopomorskiego, ale całego kraju. Problemem jest m.in. to, że wykonuje się mniej testów i nie udaje się wyłapać osób przechodzących COVID-19 bezobjawowo.To, że sytuacja w Zachodniopomorskiem jest lepsza niż np. na Śląsku wynika z mniejszej gęstości zaludnienia.- Tam, gdzie ludzie żyją bliżej siebie, gdzie jest dużo blokowisk, gdzie nie da się uniknąć mieszania się ludzi - tam zakażeń jest najwięcej. Spójrzmy na Madryt, Nowy Jork, Londyn..., są to miejsca, które są ogniskami infekcji - mówi prof. Parczewski.Parczewski dodał, że powinniśmy nosić maseczki, które nas chronią, ale czas obostrzeń się już skończył.- Zamykanie granic - uważam - nie ma sensu. Obostrzenie w poruszaniu się ludności miało sens na początku, a w momencie, w którym nie mamy już kontroli i jej nie odzyskamy, sensu nie ma - ocenił.Do tej pory w regionie koronawirusem zakaziło się 1458 osób.