Koronawirus w Szpitalu Wojskowym w Szczecinie

Szpital Wojskowy w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zakażonych jest przynajmniej kilka osób z personelu szpitala. Ile dokładnie - tego władze szczecińskiej placówki na razie nie zdradzają.

W czwartek o zakażeniu poinformował jeden z pracowników oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który przebywał ostatnio na urlopie.



- Podbierane są wymazy od pozostałej części personelu, są już wyniki dodatnie - mówi Katarzyna Grabowiecka, pełniąca obowiązki rzecznika 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie.



- Uzyskaliśmy potwierdzenie wyników u części personelu oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz u personel bloku operacyjnego. Są to pojedyncze osoby, jednak dalej trwa pobieranie wymazów - dodaje Grabowiecka.



- Wstrzymano przyjęcia do szpitala w trybie ostrym i planowym, a pacjenci, którzy nie wymagają hospitalizacji są wypisywani do domów - dodaje Grabowiecka. - W chwili obecnej trwają obserwacje zarówno pacjentów, jak i wszystkich pracowników. Robione są wymazy, o których już wspomniałam. Nie mamy potwierdzonych zakażeń wśród pacjentów. Stan pacjentów nie jest niepokojący, który wskazywałby na rozwijające się zakażenie Covid-19 .



Koronawirus zakłócił też pracę Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód. Do piątku odwołane został wszystkie sprawy i posiedzenia.