25 nowych przypadków Covid-19 w regionie

25 kolejnych osób z województwa zachodniopomorskiego chorych na koronawirusa.

Znów najwięcej chorych jest ze Szczecina - 12 osób, poza tym cztery z Koszalina i okolic, po dwie z powiatów: polickiego i myśliborskiego oraz po jednej z powiatów: szczecineckiego, białogardzkiego, gryfińskiego, stargardzkiego i gryfickiego.W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w naszym regionie to 1680. Do tej pory 31 osób zmarło.Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby potwierdzono 1306 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 15 osób, które były zakażone patogenem, a 516 osób wyzdrowiało po zakażeniu. Minionej doby przebadano ponad 13 tysięcy 400 próbek.Najwięcej nowych zakażeń jest w Wielkopolsce - stwierdzono ich tam 200. W województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim potwierdzono po 152 przypadki, natomiast w województwie pomorskim - 150. W Małopolsce potwierdzono kolejne 134 zakażenia. Służby sanitarne z województwa lubelskiego informują o 87 zakażeniach. Na Śląsku są 83 nowe przypadki, na Podkarpaciu - 73, a na Podlasiu - 59. W województwie łódzkim potwierdzono 57 kolejnych zakażeń, a w lubuskim - 39. Na Opolszczyźnie koronawirusa wykryto u 35 osób, a na Dolnym Śląsku u 28. W województwie zachodniopomorskim jest 25 nowych przypadków, w świętokrzyskim 18, a w warmińsko-mazurskim - 14.W Poznaniu zmarł 33-latek, 71-latek, 90-latka i 75-latek; w Częstochowie 71-latka; w Tychach 81-latek; w Grodzisku Mazowieckim 64-latek; w Nowym Sączu 73-latka; w Miechowie 84-latka; w Gdańsku 62-latek, 69-latek i 68-latka; w Bytowie 83-latek; w Kościerzynie 61-latek, a w Grudziądzu 59-latek z województwa pomorskiego. "Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" - podaje ministerstwo.Dotychczas w Polsce testy laboratoryjne potwierdziły obecność patogenu u 88 tysięcy 636 osób. Spośród nich zmarło 2 tysiące 447 osób, a 68 tysięcy 420 wyzdrowiało.Resort zdrowia informuje jednocześnie, że w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem przebywa obecnie 2 tysiące 305 osób. 130 pacjentów jest podłączonych do respiratorów. Na kwarantannie przebywa 136 tysięcy 128 osób, a 16 tysięcy 647 ludzi jest objętych nadzorem epidemiologicznym. W Polsce przeprowadzono 3 miliony 281 tysięcy 311 testów na obecność koronawirusa.