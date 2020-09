Prezydent Świnoujścia o dacie wydobycia bomby z Kanału Piastowskiego

Operacja rozbrojenia bomby "Tallboy" rozpocznie się 12 października - poinformował w "Rozmowie pod Krawatem" prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Niewybuch znaleziono w ubiegłym roku w Kanale Piastowskim, nieopodal szlaku, którym codziennie przepływały promy.Od tego czasu trwają przygotowania do rozbrojenia bomby, ma to się stać na miejscu jej znalezienia. Potrzebna będzie ewakuacja mieszkańców, jak zapowiada prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.- To jest operacja wyjątkowa, ale oczywiście jest wyjątkowa również nasza Marynarka, która wiem, że sobie z tym poradzi, ale ta bomba jest wyjątkowa. Takiej jeszcze nie rozbrajano - tłumaczy Żmurkiewicz."Tallboy" to angielska bomba lotnicza, jej siła rażenia to nawet kilkanaście kilometrów. Prawdopodobnie wpadła do Kanału Piastowskiego w 1945 roku podczas nalotu na ciężki krążownik "Lützow".