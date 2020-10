Posłanka klubu KP: "Piątka dla zwierząt" wpływa negatywnie na inne dziedziny gospodarki

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum] Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum] Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum] Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum] Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Pod hasłem poprawy losu zwierząt do ustawy "wrzucono" zapisy godzące w wolność gospodarczą - mówiła w "Rozmowie pod krawatem" posłanka klubu Koalicji Polskiej Agnieszka Ścigaj.

Gość audycji wstrzymała się od głosowania w sprawie "piątki dla zwierząt". W ocenie Ścigaj, dłuższy czas wygaszania ferm norek, dalsze dopuszczenie uboju rytualnego oraz cofnięcie zgody na kontrole ekologicznych aktywistów w gospodarstwach, jest wyjściem z sytuacji.



- Do jednej ustawy pod hasłem poprawy dobrostanu zwierząt wrzucono zapisy, które mają bardzo negatywne konsekwencje na inne dziedziny gospodarki. Bez żadnego zastanowienia się, jak uderza to w poszczególne firmy. Państwo, które do tej pory dopuszcza jakiekolwiek prowadzenie biznesu, nie ma nic przeciwko temu, nagle z dnia na dzień postanawia zamknąć komuś biznes. Nie zastanawiając się w jakiej sytuacji finansowej i gospodarczej zostawia się danego przedsiębiorcę - mówi Ścigaj.



Politycy PSL i Koalicji Polskiej - czyli niegdyś Kukiz '15 - poinformowali, że jeżeli Koalicja Obywatelska nie zgodzi się na zgłoszone przez ludowców poprawki do "piątki dla zwierząt", wtedy zerwie koalicję z PO w Senacie.