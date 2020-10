Z różańcem na granicy w intencji Polski i o ustanie pandemii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na przejściu granicznym z Niemcami w Rosówku, zebrała się w środę grupa uczestników akcji "Różaniec do Granic".

Wierni wspólnie odmówili modlitwę w intencji Polski oraz ustania pandemii.- Modlitwa różańcowa jest bardzo prostą, a jednocześnie bardzo głęboką modlitwą praktykowaną przez wszystkich chrześcijan - mówi ks. Andrzej Buczma, dziekan Dekanatu Szczecin-Pomorzany. - Każde spotkanie z drugim człowiekiem niesie w sobie coś z ewangelizacji. Myślę, że modlitwa przy granicy jest też świadectwem dla tych, którzy przechodzą lub przejeżdżają przez granicę, ale także dla naszych sąsiadów z Niemiec.- To jest taki nasz sygnał dla naszych sąsiadów Niemców. Może oni się tak nie modlą, jak my Polacy. Myślę, że dajemy bardzo dobry przykład - mówią wierni. - Powinniśmy bardo trwać w tej wierze. To jest moc."Różaniec do Granic" zorganizowano już po raz drugi. Do akcji włączyło się 30 parafii Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Pierwsza edycja tej ogólnopolskiej akcji odbyła się w 2017 roku.