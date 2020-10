Rozładunek "wielkiego kreta", czyli "serce się raduje" [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Trwa rozładunek maszyny, która będzie drążyć tunel pod Świną. Przy nabrzeżu cumuje statek Da Chang, z którego elementy "wielkiego kreta" są przewożone w rejon komory startowej.

Obecny w piątek na budowie wiceminister infrastruktury, Marcin Horała podkreślał wagę tego wydarzenia.- To ważny dzień, bo mamy wyładunek elementów maszyny, która będzie drążyła tunel w Świnoujściu. Mam dużą, osobistą satysfakcję, że obietnice, które składaliśmy są dotrzymywane, tunel powstaje za niebagatelną kwotę, bo to prawie 1 miliard złotych. Z tego 85 procent z programów unijnych, o których podziale decyduje rząd; decyzją rządu te środki, tu do Świnoujścia, zostały skierowane - powiedział.Na tę inwestycje od lat czekali przede wszystkim mieszkańcy Świnoujścia - uzupełnił Janusz Żmurkiewicz, prezydent miasta.- Serce się raduje. Mogę dziś stanąć przed mieszkańcami i powiedzieć, że pod koniec 2022 roku będziemy przejeżdżali tunelem nie czekając w kolejkach na prom - mówił.Wicewojewoda zachodniopomorski, Marek Subocz podkreślał, że to jeden z kluczowych momentów całej inwestycji.- Transport trwał prawie miesiąc, w końcu maszyna zgodnie z harmonogramem jest w Świnoujściu. To jest bardzo ważne, bo dzięki niej inwestycja może się rozpocząć - powiedział.Subocz zwracał także uwagę na dobrą współprace na linii samorząd - rząd, bez której budowa tunelu nie byłaby możliwa.- Te działania pokazują, że ta współpraca samorządu z rządem jest, ale też dzięki parlamentarzystom PiS, a przede wszystkim dzięki panu ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu ta inwestycja na Pomorzu Zachodnim na miejsce - dodał.Prace przy budowie tunelu od samego początku idą wielotorowo.- Jesteśmy w tej chwili dokładnie 2 lata i 1 miesiąc od podpisania umowy. Projekt jest realizowany w formule "projektuj i buduj", czyli pierwsze 15 miesięcy zaplanowane było na wykonanie projektu, uzyskanie wszelkich pozwoleń i rozpoczęcie prac budowlanych. I tak to "się zadziało" - podkreśla Krzysztof Laskowski, dyrektor pionu infrastruktury w firmie PORR S.A.Maszyna TBM, która wydrąży tunel pod Świną przypłynęła w 129 częściach. Przez najbliższe tygodnie będzie rozładowywana.Jej montaż potrwa kilka miesięcy, a pracę zacznie w marcu przyszłego roku.