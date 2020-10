SPP będzie droższa i większa, ale stanieją sieciówki na transport publiczny

Tańsze mają być bilety dobowe - tu mamy spadki od złotówki do 2,5 złotego. Ceny biletów minutowych pozostają bez zmian. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Urząd zapowiada obniżki cen biletów - to ma być rekompensata za droższą i większą Strefę Płatnego Parkowania oraz zachęta do przesiadania się na komunikację miejską.

Z punktu widzenia pasażera korzystniej będzie kupować bilety długoterminowe. Przykładowo stanieją imienne "sieciówki" na wszystkie linie - normalna miesięczna ze 162 do 140 złotych, a 3-miesięczna z 260 do 230 złotych.



Tańsze mają być bilety dobowe - tu mamy spadki od złotówki do 2,5 złotego. Ceny biletów minutowych pozostają bez zmian.



Zmiany taryf muszą przegłosować radni.