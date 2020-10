Debata nad terenami po lotnisku, a w tle przyszłość Sunrise Festival

W Kołobrzegu trwa debata nad przyszłością terenów po dawnym lotnisku w Podczelu. W tym miejscu od ubiegłego roku odbywa się festiwal Sunrise.

Kołobrzescy radni nie zgodzili się jednak na 9-letnią dzierżawę tego miejsca dla organizatora imprezy, tłumacząc, że miasto musi najpierw przeprowadzić procedurę planistyczną dla terenów w Podczelu. Głos w sprawie zabrali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Czesław Hoc wskazuje, że władze miasta przez lata zapomniały o Podczelu.- Jeśli chodzi o lotnisko w Podczelu, tak naprawdę nie wiemy nic konkretnego. Nie mamy strategicznego dokumentu, nie mamy przyszłości budowanej, nie mamy pewnego azymutu i kierunku rozwoju obecnego, ale i przyszłościowego - powiedział Hoc.Przewodniczący klubu PiS w kołobrzeskiej Radzie Miasta Maciej Bejnarowicz oczekuje od prezydent Anny Mieczkowskiej powołania zespołu, który zdecyduje o losach Podczela.- Zwracam się z wnioskiem o powołanie zespołu do spraw opracowania strategicznego dokumentu "Przyszłość Podczela". Tylko działanie ponad wszelkimi podziałami z udziałem przedstawicieli wszystkich klubów Rady Miasta, istotnym udziałem społeczności lokalnej oraz zaangażowaniem niezależnych ekspertów daje szansę do zaprogramowania przyszłości Podczela - zaznaczył Bejnarowicz.Po ostatniej decyzji kołobrzeskich radnych, organizator Sunrise Festival zdecydowało poszukiwaniu nowej lokalizacji dla imprezy. Prezydent Anna Mieczkowska zapowiada rozmowy zmierzające do pozostawienia festiwalu w Kołobrzegu. Wśród potencjalnych miejsc, w które miałaby przenieść się impreza wymieniany jest Szczecin, a w internecie pojawiła się petycja do prezydenta Piotra Krzystka i radnych Rady Miasta z apelem o zaproszenie Sunrise Festival do stolicy Pomorza Zachodniego.