Goście RSnW: pandemia kolejnym narzędziem politycznej wojny?

Rząd spieszy się z uchwalaniem ustaw, które mają pomóc w walce z pandemią. Chodzi między innymi o podniesienie wynagrodzenia lekarzom, a także zwolnienie ich z odpowiedzialności za ewentualne błędy popełnione podczas leczenia pacjentów chorych na COVID-19.

W wielu kwestiach polski parlament nie potrafi jednak dojść do porozumienia. Zdaniem gości "Radia Szczecin na Wieczór", pandemia stała się narzędziem politycznej wojny między rządzącymi a opozycją.Profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mówił, że kłótnie to stały element polskiej sceny politycznej.- Pamiętajmy o tym, jaki jest duch polskiej polityki. Podstawową cechą tego ducha jest konflikt, walka, konfrontacja. Krótko mówiąc, ten duch polskiej polityki stoi na drodze współdziałania rządu i opozycji w zwalczaniu pandemii - tłumaczył Kik.- Obie strony powinny pójść na kompromis dla dobra wszystkich - dodał profesor Maciej Drzonek z Uniwersytetu Szczecińskiego. - Rządzący powinni trochę pokazać, że wysłuchują opozycji i niekiedy uwzględniają jej postulaty, a z drugiej strony opozycja powinna jednak się porozumieć, co do tego, że wszystkie przysłowiowe ręce na pokład.W środę w Sejmie miały odbyć się głosowania w sprawie ustawach covidowych. Zostały jednak przeniesione na czwartek. Sejm ma zebrać się o godzinie 9:00.