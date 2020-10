Szczeciński protest kobiet. Lewica: "Będziemy pomagać w dokonaniu aborcji" [DUŻO ZDJĘĆ]

Jako polityczki będziemy pomagać wszystkim kobietom w dokonaniu aborcji - deklarowała, przed siedzibą Kurii Metropolitalnej w Szczecinie, posłanka Lewicy Katarzyna Kotula.

Manifestacje przeciwników zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej odbyły się także pod pomnikiem Jana Pawła II na Jasnych Błoniach.- Jeśli będziecie poszukiwać informacji na temat aborcji i tego, gdzie ją można wykonać - zgłaszajcie się do nas, nie zostawimy was samych. Aborcja była, jest i będzie - mówiła Kotula.Uczestnicy manifestacji zawiesili wieszaki i zapalili znicze przed bramą Kurii Metropolitalnej, po czym przeszli pod dom księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.- Świece zaniesiemy na grób dzieci nienarodzonych na Cmentarzu Centralnym - mówił Bartosz Ramus ze szczecińskiego stowarzyszenie "Fidei Defensor".- To są protesty proaborcyjne, tutaj posłanka Kotula czy działacze społeczni z Lewicy oni wprost o tym mówią. "My chcemy aborcji, nie chcemy zgniłego kompromisu aborcyjnego" - cytuję tutaj. Oni chcą wprowadzić całkowicie legalną aborcję w Polsce - przekonywał Ramus.Zwolennicy aborcji protestowali także pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości.