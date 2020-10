Rewolucja komunikacyjna w okolicach ul. Szafera? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nowa pętla tramwajowo-autobusowa, parking park&ride, cztery nowe ronda, a także nowa jezdnia z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.

Tak docelowo wyglądać będzie nowe oblicze okolic ulicy Szafera w Szczecinie. Inwestycja powinna być gotowa już w połowie przyszłego roku.- To będzie rewolucja komunikacyjna w tej części miasta - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie. - Prace się jeszcze nie zakończyły, ale już teraz widać, gdzie ta pętla tramwajowa będzie. Tam się skumulowały na ten mement wszystkie roboty, te torowe czy zabetonowanie całości torowiska. Na całym placu budowy jest ponad 115 zabetonowanych słupów trakcyjnych. Jeszcze troszeczkę trzeba poczekać, jednak już teraz widać, jak to będzie wyglądało.Koszt całej inwestycji, to kwota ponad 125 milionów złotych.