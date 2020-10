Kolejna partia szczepionek w aptekach za 2-3 tygodnie

Fot. pixabay.com / Bao_5 (CC0 domena publiczna)

W ciągu dwóch, trzech tygodni do aptek powinna trafić partia szczepionek przeciwko grypie, kolejna w grudniu.

- Zapotrzebowanie jest ogromne - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Wojciech Chmielak. - Zapotrzebowanie w tym roku przerosło wszelkie możliwie siły produkcyjne. Mam informację potwierdzoną wczoraj przez ministra zdrowia, że kolejna partia szczepionek powinna trafić do aptek w ciągu 2-3 tygodni. Dostawy mają być uzupełnione jeszcze w grudniu.



Sytuację komplikuje jednak fakt, że szczepionka nie jest produkowana w Polsce i trzeba ją importować. - Szczecin sfinansował ok. 6800 szczepień dla mieszkańców, którzy ukończyli 65. rok życia, akcja zakończyła się na początku października - mówił Dariusz Sadowski z biura prasowego Urzędu Miasta w Szczecinie. - W tym roku już nie będzie dodatkowej puli. Z roku na rok zwiększamy nakłady finansowe na szczepionki. W tym roku to było 400 tys. złotych, w ubiegłym roku 300 tys. złotych, a przyszłym planujemy pół miliona złotych. Kontynuacja dopiero w przyszłym roku.



Wojciech Chmielak zaleca, by chętni regularnie dopytywali w aptekach o dostępność szczepionek. Dodał jednak, że grudniowe dostawy mogą nie być objęte refundacją.