Co szczecinianie sądzą o zamkniętych cmentarzach? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Cmentarze pozostaną zamknięte od soboty aż do poniedziałku. Taką decyzję podjął w piątek rząd. Nasz reporter zapytał szczecinian, jak oceniają to posunięcie.

- Ja mam jedynego syna tutaj, nie zdążyłam zapalić, bo planowałam dzisiaj to zrobić. - Powiem, że mam lekko negatywne zapatrywania na ograniczanie swobód obywatelskich. - Trzeba zrozumieć też ludzi, którzy nakupowali tych kwiatów, ten dzień dzisiejszy to jest dla nich żyła złota, a kiedy tego nie ma, to zostają z tymi kwiatami. I co mają teraz zrobić? - Zdecydowaniem uważam, że takie decyzje powinny być komunikowane o wiele wcześniej. Przedsiębiorcy byli mega zaskoczeni, że ta decyzja wypłynęła tak późno - mówili szczecinianie.Aby pomóc przedsiębiorcom, niektóre miasta zdecydowały się kupić od nich chryzantemy. W naszym regionie zapowiedziały to już władze Rewala i Kołobrzegu.