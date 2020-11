"Różaniec do granic nieba" w domach i parafiach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W całej Polsce trwa modlitewna akcja "Różaniec do granic nieba". Uczestnicy modlą się o pojednanie, przebaczenie i uzdrowienie wszelkich ran związanych z utratą dziecka nienarodzonego.

Modlitwa różańcowa trwa w domach a także w parafiach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W parafii św. Jana Bosko w Szczecinie modlili się mężczyźni, którzy uczestniczą też w comiesięcznej inicjatywie Męskiego Różańca.



- Uważam, że to jest bardzo dobra modlitwa, która łączy nas w dobrej intencji. O życie dla bezbronnych nienarodzonych dzieci. Mam troje dzieci. Ja osobiście, jeśli byśmy z małżonką wiedzieli, że narodzi nam się dziecko nie pełni sprawne, to i tak byśmy zdecydowali żeby się narodziło. - Nie nasza rolą jest dawanie i zabieranie życia. To Bóg dał nam życie i on może jedynie odebrać - mówili modlący się.



Modlitwa codziennie przez cały tydzień będzie także w parafii św. Kazimierza w Policach.



- Apel organizatorów wydarzenia bardzo poruszył moje serce i serca wielu innych osób z naszej parafii. Są bliscy o których mało kto pamięta, nie mają imion i nikt nie włączył ich do rodziny. To ci, którym nie pozwolono się narodzić, to wszystkie dzieci utracone - mówi parafianka.



"Różaniec do granic nieba" potrwa od 1 do 8 listopada. Więcej informacji o akcji na rozaniecdogranic.pl.