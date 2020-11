"Odzew był budujący, wielu przetrwa zimę"

Kupcy do następnego poniedziałku są zwolnieni z opłat za dzierżawę, ponadto otrzymają zwrot części opłaty za dni, kiedy cmentarze były zamknięte - mówił w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, Andrzej Kus.

Cmentarze - zgodnie z rządowymi decyzjami - mają być otwarte od wtorku.





- Wychodziło od 1,5 do 3 trzech tysięcy zł. Zależało od powierzchni. Każdy będzie miał to indywidualnie rozstrzygane - zapowiedział.Wielu mieszkańców mimo, że cmentarza były zamknięte w geście solidarności kupowało kwiaty.- Odzew był duży i na tyle budujący, że wielu z nas przetrwa zimę - dodał Arkadiusz Stępień z jednego z centrów ogrodniczych.Przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy między 31 październikaa 2 listopada poniosły straty dostaną za to rekompensatę.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych.Aby skorzystać z takiego wsparcia przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, w którym poda między innymi liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania.Dokument należy złożyć do 6 listopada do najbliższego biura powiatowego związanego z miejscem przechowywania zgłoszonych chryzantem.