Prom Gryfia wystawiony na sprzedaż [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Prezydent Szczecina a także marszałek województwa zachodniopomorskiego otrzymają ofertę kupna zabytkowego promu "Gryfia" - poinformował prezes Morskiej Stoczni Remontowej Krzysztof Zaremba.

Stocznia sprzedaje prom, ponieważ jednostka jest już niepotrzebna, bo wybudowano most prowadzący do zakładów.



"Gryfia" to najstarszy pływający statek w Polsce. Stoczniowiec Jan Nowicki mówi, że to dzieło sztuki pod względem techniki.



- Wszystko było nitowane, parowe, kotły. Inny świat. To ludzie co to robili, to była ciężka praca. Konstruowanie takich jednostek, to potrzeba było umiejętności, siły i wiedzy - mówi Nowicki.



Cena wywoławcza promu to 170 tysięcy złotych. Jednostka jest zacumowana przy jednym z nabrzeży stoczni. Powstała w 1887 roku w stoczni Vulcan w Szczecinie.



Prezes stoczni "Gryfia" Krzysztof Zaremba przypomniał, że zakładu nie stać na utrzymanie promu, jednostka wymaga nakładów finansowych. Stocznia ma ściśle określony ustawowo tryb zbywania majątku i musi się do niego stosować.