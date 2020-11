Krzystek przed popiersiem Piłsudskiego: to odpowiednie miejsce na pomnik [ZDJĘCIA]

- Według mnie pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego mógłby stanąć na placu Szarych Szeregów, w miejscu gdzie teraz jest jego popiersie - powiedział prezydent Szczecina.

Piotr Krzystek złożył, w tym miejscu, kwiaty z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Jak mówił, świętowanie przed popiersiem nie umniejsza rangi wydarzenia, ale miejsce jest dobre, by stanął tu pełnowymiarowy pomnik marszałka.- Tym bardziej, że zaczyna się ulica Józefa Piłsudskiego, jest więc wiele elementów, które można by było tutaj połączyć. To jest dobre miejsce do różnego rodzaju spotkań 11 listopada. Nawet zamknięcie tego ronda, w święto narodowe, nie jest problemem komunikacyjnym dla Szczecina. To jest oczywiście moje zdanie - mówił Krzystek.Razem z prezydentem Szczecina, kwiaty składała między innymi przewodnicząca sejmiku województwa zachodniopomorskiego Maria Ilnicka-Mądry i wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.- W tym dniu świąt narodowych nie ma podziału, wszyscy jesteśmy Polakami, patriotami. Każda rodzinna ma inną historię, z innego miejsca przyjechała, jesteśmy z różnych stron kraju. Na tych ziemiach musimy kultywować swoją pamięć o przodkach i naszych wybitnych ojcach narodu - przekonywał Kustosz.Marszałek województwa razem z politykami Koalicji Obywatelskiej kwiaty przed popiersiem marszałka Piłsudskiego złożył kilka godzin wcześniej, z kolei o poranku zrobił to wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc oraz działacze Prawa i Sprawiedliwości.