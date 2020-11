Wymazy również w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie

Jest kolejny punkt pobierania wymazów na obecność koronawirusa w Szczecinie.

Powstał przy 109. Szpitalu Wojskowym przy ul. Piotra Skargi. To punkt drive-thru; specjalny namiot stanął po wschodniej (prawej od wejścia głównego) stronie placówki.- Dwie godziny - od 8.45 do 11. Są ostatnie przygotowania w porozumieniu z oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Im więcej takich punktów w różnych częściach miasta, tym łatwiej będzie podjechać do pacjentów i zrobić wymaz - zapowiada płk Krzysztof Pietraszko, komendant 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie.Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ostrzega, że w związku z uruchomieniem punktu na ul. Piotra Skargi mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.Punkt organizuje 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana.