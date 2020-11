Protest taksówkarzy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Rząd o nas zapomniał, nie mamy za co żyć - mówili taksówkarze, którzy protestowali we wtorek w Szczecinie. Jak przekonywali - nie zostali objęci żadną pomocą w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Na finansowe wsparcie państwa mogli liczyć podczas pierwszej fali epidemii. Teraz już nie.Kilkudziesięciu taksówkarzy spotkało się na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Później przejechali przed Urzędem Wojewódzkim; dalej przez centrum dojechali przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Mickiewicza.- Nie mamy na opłaty, na utrzymanie samochodów, na utrzymanie rodzin... Z tego się utrzymujemy. Nie dostaliśmy żadnej pomocy oprócz pierwszej "Tarczy". - 5 tysięcy złotych "postojowego" i zawieszenia ZUS. Żeby zarobić 200 złotych, nawet 150 złotych - trzeba jeździć po 12 godzin na dobę. - Chyba ktoś o nas zapomniał. To, tak naprawdę 50-60 proc. naszego miesięcznego dochodu - mówili taksówkarze.- Nie działają restauracje, kina, teatry, puby... Studentów nie ma, bo większość z nich uczy się online. Ograniczona została też działalność szkół, klubów, wesel... To byli nasi klienci - zaznaczył Janusz Merc, "przedstawiciel większości szczecińskich taksówkarzy" - jak sam się przedstawił.- Trzeba szukać innej pracy - dodał kolejny z taksówkarzy.Taksówkarze przypominali także, że "lex uber" nie weszło jeszcze w życie i także odbiera im klientów. To ustawa regulująca pracę takich przewoźników np. Uber czy Bolt.