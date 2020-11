Wraca temat podwyżek za wywóz odpadów. I to o ponad sto procent

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Goleniowski urząd miasta nie rezygnuje z podwyżek za wywóz odpadów. Uchwała w tej sprawie ma pojawić się na najbliższej sesji rady miasta za tydzień w środek - informuje portal goleniowska.com.

Cena za wywóz śmieci segregowanych miałaby wzrosnąć z 12 do 30 złotych od mieszkańca.

Taka podwyżka miałaby sprawić, że do systemu odbioru odpadów w gminie nie trzeba będzie dokładać z budżetu gminy - poinformował portal goleniowska.com wiceburmistrz Goleniowa Henryk Zajko.



Kilka miesięcy temu władze Goleniowa chciały wprowadzić podobną podwyżkę. Wówczas urzędnicy zaproponowali opłatę 31 złotych za odbiór odpadów segregowanych od mieszkańca. Nie zgodzili się na to jednak miejscy radni. To było przełomowe głosowanie, bo okazało się, że burmistrz Robert Krupowicz stracił stałą większość w radzie.



Jak będzie tym razem? Czy radni dadzą zgodę na podwyżki proponowane przez urząd?

Przekonamy się podczas najbliższej sesji, w środę 25 listopada.