Grupa Azoty notuje zysk, mimo epidemii

41 milionów złotych zysku miała w III kwartale tego roku cała Grupa Azoty, w skład której wchodzą m.in. Zakłady Chemiczne Police.

To mniej niż w ubiegłym roku w analogicznym okresie. Wtedy Grupa Azoty zarobiła 74 miliony złotych. Wpływ na ten wynik ma epidemia. Mimo to Grupa Azoty zwiększyła sprzedaż nawozów swojego głównego produktu. Tu Grupa uzyskała zysk ze względu m.in. na niskie ceny gazu. Sprzedaż tworzyw była natomiast deficytowa, a na chemii zysk Grupy Azoty był zerowy.Prezes Grupy Azoty Mariusz Grab poinformował, że budowa "Polickich Polimerów" przebiega bez większych przeszkód, choć epidemia przyczyniła się do wydłużenia terminu budowy o 3 miesiące, co spowodowało wzrost kosztów o 33 miliony euro."Polimery Polickie" mają zostać oddane do użytku na początku 2023 roku.