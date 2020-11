"Zajętych około 30 procent łóżek, trwa nabór do szpitali tymczasowych"

W piątek odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wzięły w nim udział także władze samorządowe: marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i sekretarz miasta Szczecin Ryszard Słoka.

Jak poinformował wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc - zajętych jest obecnie 31 procent łóżek przygotowanych dla pacjentów zakażonych koronawirusem w regionie.W Zachodniopomorskiem przygotowano do tej pory 1483 łóżka dla pacjentów covidowych, zajętych jest 461.Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia dwóch szpitali tymczasowych. Powstaną w Netto Arenie i placówce na Pomorzanach. Jak poinformował wojewoda, jeżeli skończą się miejsca w szpitalach na terenie regionu, pacjenci w pierwszej kolejności będą trafiać na Pomorzany, później do hali sportowej.W obu lokalizacjach przygotowanych będzie 300 łóżek tlenowych oraz 50 miejsc intensywnej opieki medycznej. Trwa nabór kadry do szpitali. Władze miasta i województwa wspólnie zaapelowali, by zgłaszali się medycy, którzy mogą pomóc. Potrzebni są lekarze i pielęgniarki ale też ratownicy, opiekuni, diagności, fizjoterapeuci, salowe oraz pracownicy rejestracji.Chętni do pracy muszą wypełnić formularz na stronie www.szpitaltymczasowy.szczecin.pl.