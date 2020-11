Mediator pomoże rozwiązać sprawę ośrodka na terenie Wolińskiego Parku Narodowego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Woliński Park Narodowy chce odzyskać władzę nad ośrodkiem wczasowym Grodno II. Ma w tym pomóc mediator.

Ośrodek Wypoczynkowy Grodno II jest położony w granicach Międzyzdrojów, w lesie nad samym morzem, na terenie parku narodowego.



Nowy dyrektor WPN Piotr Daniszewski zapowiedział, że uporządkuje sprawę ośrodka. Teraz terenem zarządza prywatna firma.



- To jest spółka, która od ponad 30 lat jest najemcą terenów Wolińskiego Parku Narodowego. Nie chcę mówić o szczegółach, bowiem jest to przedmiotem przewodu sądowego. 1 grudnia mamy podjąć mediację z tą spółką - mówi Daniszewski.



W sprawie chodzi nie tylko o cenny przyrodniczo teren, ale i o niemałe pieniądze. Z informacji Radia Szczecin wynika, że spółka chce od Wolińskiego Parku Narodowego uzyskać ekwiwalent za postawione tu budynki. Ale - jak podkreśla Daniszewski - sama spółka też jest winna parkowi pieniądze.



- Spółka Grodno II od ponad 3 lat nie płaci Wolińskiemu Parkowi Narodowemu za najem, a także zalega z opłatami dotyczącymi podatku. Po odzyskaniu tej nieruchomości przeprowadzimy inwentaryzację tego terenu i zadecydujemy, co dalej z nim będzie. Ośrodka wczasowego tam nie będzie - mówi Daniszewski.



Prezes zarządu mającej siedzibę w Katowicach spółki Grodno II - Dariusz Kruglej, na ten moment - ze względu na toczący się spór - nie chce komentować sprawy.