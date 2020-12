Kukiz o zerwaniu Koalicji Polskiej: "nie bardzo wiem, gdzie jestem"

W tej chwili "nie wie, gdzie jest" - tak o swojej politycznej sytuacji mówił w "Rozmowie pod Krawatem" Paweł Kukiz.

Po tym, jak posłowie Kukiz '15 zagłosowali w Sejmie za uchwałą, która wspierała rząd w negocjacjach o unijny budżet - PSL podziękował im za współpracę, to koniec Koalicji Polskiej.Paweł Kukiz tłumaczył, że choć były wspólne z PSL punkty programowe i mieli podzielić się subwencją - to pieniędzy nie dostał, a sprawa negocjacji z Unią nie była częścią umowy z ludowcami.- W tej chwili nie bardzo wiem, gdzie jestem, dlatego że na podstawie naszej umowy z Polskim Stronnictwem Ludowym mieliśmy wspólny pakiet i umawialiśmy się na dowolność głosowań, na pluralizm we wszystkich sprawach spoza tego pakietu Porozumienia. Walczę o taki ustrój, w którym będzie wymuszone - poprzez prawo - szanowanie zdania opozycji - mówił Kukiz.Kukiz przyznał w "Rozmowie pod Krawatem", że rozstanie z PSL-em było "wkalkulowane". Jak mówił poseł, tu cytat: "potrzebowałem listy partyjnej, bo nie zdołałbym zebrać stu tysięcy podpisów".