Wielka inwestycja na Odrze. Prawie za pół miliarda

Pieniądze na jedną z największych inwestycji na Odrze zapewnione. Wody Polskie podpisały umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na dofinansowanie prac modernizacyjnych na Odrze granicznej.

Koszt inwestycji to 470 milionów złotych - mówi Marek Duklanowski z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. - To jest inwestycja o nazwie "Przebudowa zabudowy regulacyjnej na odcinku Odry granicznej". W ramach tego będzie przygotowanych 116 ostróg, z czego 113 będzie wyremontowanych a trzy wybudowane całkowicie od nowa. Dodatkowe takie rzeczy, jedna z nich o nazwie tama podłużna, ale to nic grodzącego rzekę, ale można powiedzieć, że to opaska brzegowa.



Inwestycja ma spowodować, że Odra będzie miała na tym odcinku 1,80 m głębokości przez 240 dni w roku, co poprawi warunki żeglugi dla barek. - Przygotowujemy to w ramach podpisanej w 2015 roku umowy ze stroną niemiecką o współpracy właśnie takiej zmierzającej po jednej stronie do poprawy warunków dla lodołamania, czyli żeby było w Odrze więcej wody, ale tu również, bo umowa jest podpisana z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, mówi również o przywróceniu do trzeciej klasy żeglowności Odry na tych odcinkach, które dziś najbardziej limitują prowadzenie i utrzymanie trzeciej klasy żeglugowej - tłumaczy Duklanowski.



Przetargi na wykonawców robót są już rozpisane, ich rozstrzygnięcie planowane jest na początku przyszłego roku.