Goście RSnW: prasa w Polsce powinna być w rękach Polaków, ale...

PKN Orlen kupuje Polska Press, czyli niemieckie wydawnictwo gazet regionalnych w Polsce. Te transakcje oceniali eksperci programu "Radio Szczecin na Wieczór".

Nie widzę w tej transakcji poważnego modelu biznesowego - mówił ekonomista Marek Zuber.- Nie jestem fanem tego typu działań. Przede wszystkim dlatego, że Orlen nie jest firmą prywatną. I tak naprawdę to jest jedyna wątpliwość, którą mam. Ja nie jestem fanem własności państwowej - delikatnie mówiąc - w gospodarce. Muszę szczerze powiedzieć, że ja tego biznesowo nie czuję - mówił Zuber.Z kolei politolog profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dodał:- Prasa w Polsce powinna być w rękach Polaków, tylko teraz: w rękach kogo? Tu trzeba by było jednak stworzyć jakąś ogólnonarodową radę mediów w Polsce, która by zarządzała mediami. Niezależnie od interesów prywatnych różnych korporacji i od partii politycznych, które raz są u władzy, raz są w opozycji - mówił Kik.Polska Press wydaje 20 na 24 dzienniki regionalne w Polsce. Według nieoficjalnych informacji Orlen zapłaci za Polska Press ok. 120 mln zł. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.