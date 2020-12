Szczecińska Stocznia ze wsparciem na budowę doku

Print screen z konferencji.

Stocznia Szczecińska dostanie wsparcie z Funduszu Rozwoju Spółek na budowę doku dla Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia".

Taką informację przekazała w piątek na specjalnej konferencji Joanna Walichnowska, prezes Funduszu Rozwoju Spółek. Pieniądze będą przeznaczone na doposażenie Stoczni.



- Kontrakt przewiduje, iż realizacja tego przedsięwzięcia będzie trwała 17 miesięcy i start w grudniu przewidujemy. Także od tego czasu zaczynamy odliczać realizację prac budowalnych. W tym też czasie "Gryfia" będzie chciała zrealizować swoje inwestycje około dokowe, na co posłużą pieniądze pochodzące ze sprzedaży obszaru w Świnoujściu - mówiła Walichnowska.



- To jest pierwszy zarząd Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia", który proponuje modernizację zakładu - stwierdził Roman Duchnowski z Solidarności '80 stoczni "Gryfia".



- Widzimy, że zarząd pierwszy od dłuższego czasu, który z nami chce uczciwie rozmawiać i modernizuje nasz zakład. Ustaliliśmy premie dla pracowników, za pracę i tak dalej, bo wiadomo jaka ta praca jest. Kupuje nam też nowy sprzęt i idzie w kierunku modernizacji zakładu, więc nie możemy robić jakichś podchodów, żeby ten zakład niszczyć - tłumaczył Duchnowski.



Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" zamierza wybudować nowy większy dok, o długości 235 metrów i szerokości 47 metrów. Dok ma być budowany na terenie Stoczni Szczecińskiej.



Koszt doku to 125 milionów złotych, około 58 milionów ma zostać przeznaczone na przystosowanie nabrzeży w "Gryfii" do dużego doku.