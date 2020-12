Mają strzec polskiej ziemi. KOWR z nową siedzibą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szczeciński oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ma nowy budynek. Obiekt powstał przy ulicy Bronowickiej.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zarządza ziemią Skarbu Państwa w naszym regionie.



- Tylko w tym roku rozdysponował 9 tysięcy hektarów dla rolników indywidualnych - mówi Agnieszka Śpiewak, dyrektor KOWR-u w Szczecinie. - To jest nowy budynek. Decyzja o budowie zapadła w 2017 roku. To była trudna decyzja. Budynek ma 1600 metrów kwadratowych. Jest tu ponad 60 pomieszczeń, pracuje 70 pracowników. Parking jest na 70 miejsc, w tym stanowiska do ładowania aut elektrycznych.



Krajowe Ośrodki Wsparcia Rolnictwa strzegą polskiej ziemi - mówi Edward Kosmal, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych. - Jego główne zadanie to strzeżenie ziemi, dlatego ustawa, po naszych protestach w 2015 roku, o zakazie sprzedaży i teraz wchodzimy w nowy okres pięcioletni. Też jest już przygotowana ustawa, żeby przedłużyć zakaz sprzedaży. To nie dotyczy praktycznie rolników, bo jest taka możliwość, że rolnicy mogą nabywać ziemię z prawem pierwszeństwa i też Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ich motywuje do tego.



Szczeciński Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dysponuje największym w Polsce zasobem ziemi należącej do Skarbu Państwa. To prawie 280 tysięcy hektarów.