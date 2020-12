Wojewoda: Wszyscy powinniśmy solidarnie się zaszczepić

Wszyscy powinniśmy solidarnie się zaszczepić - apeluje do mieszkańców wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Jak mówił, to nasz obowiązek, nie ze względu na nas samych, ale nasze otoczenie. Dziś w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie rozpoczęły się szczepienia personelu. Te masowe mają ruszyć w drugiej kolejności. Niewykluczone, że stanie się tak w połowie stycznia.Zbigniew Bogucki zwracał uwagę, że Narodowy Program Szczepień jest nadzieją na powrót do normalności. - Jest nadzieją na to, żeby pokonać wirusa, pokonać pandemię i wygrać wojnę z wirusem. To nie będzie sprawa prosta, to będą kolejne miesiące, ale mamy taką nadzieję, że w 2021 roku uda się zwyciężyć wirusa i uda się skończyć pandemię - powiedział Bogucki.Dodawał, że potrzeba do tego solidarności. - Nie możemy patrzeć tylko na siebie, czy się obawiamy szczepionki, czy się nie obawiamy. Spójrzmy na ludzi starszych, na naszych seniorów, którym koronawirus bardzo zagraża. Często jest chorobą, mówiąc wprost, śmiertelną, ale popatrzmy na tych wszystkich, którzy cierpią na inne choroby, na choroby przewlekłe i również znajdują się w grupie ryzyka - dodał Zbigniew Bogucki.Do końca roku w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie zaszczepionych zostanie 75 osób. Na początku nowego roku dostarczone zostaną kolejne preparaty.