Pyrzyce: Straż Miejska pomaga bezdomnym i apeluje do mieszkańców [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad dwadzieścia osób bezdomnych w Pyrzycach może liczyć na pomoc. Ale miejscowa straż miejska apeluje także do mieszkańców, bo potrzebne są koce, kołdry i ciepłe ubrania.

- Każdego dnia służby starają się dotrzeć do każdego bezdomnego w okolicy - mówi Michał Maduzia, komendant Straży Miejskiej w Pyrzycach. - Jak co roku wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pyrzycach, jak również z Policją, kontrolujemy miejsca przebywania osób bezdomnych, które przebywają w tych trudnych warunkach i my tam do nich docieramy. To są często opuszczone pomieszczenia, magazyny, altanki. W tym roku zdarzyło się nam, że dwie osoby bezdomne spały w namiocie.



Potrzebujący otrzymują to, co jest im niezbędne do przeżycia w zimowych warunkach. - Ciepłe posiłki, ciepłą odzież. Wymieniamy im odzież, kołdry, materace, poduszki. Jak co roku, organizujemy zbiórkę rzeczy dla osób bezdomnych. Zbieramy kołdry, koce, poduszki, ubrania - dodaje Maduzia.



Dary dla bezdomnych można przynosić do Straży Miejskiej, która mieści się w pyrzyckim urzędzie miejskim. Można też zadzwonić do strażników, a przyjadą po odbiór rzeczy.