To nie była krytyka władz partii, a ,,ogólna wypowiedź"? Niedzielski o życzeniach Schetyny dla PO

Górnolotna sekwencja, która powinna obowiązywać wszystkich działaczy partii opozycyjnych - tak sejmikowy radny PO Andrzej Niedzielski komentował słowa byłego szefa jego ugrupowania.

W poniedziałek mija 20 lat od powstania Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna z tej okazji życzy PO między innymi "zdolności rozpoznania rzeczywistych zagrożeń i wyzwań stojących przed Polską, nie zamykania się w elitarnej czy medialnej bańce, nie ulegania modom, które nie mają nic wspólnego z prawdziwymi potrzebami Polaków". Niedzielski w Rozmowie pod Krawatem nie zgodził się z sugestią, że to krytyka działania obecnych władz partii.- To jest wypowiedź bardzo ogólna, którą może Pan, Panie redaktorze dopisać do każdej partii. Każdemu można to dopisać, nic konkretnego, a pewna taka górnolotna sentencja, która powinna obowiązywać wszystkich, którzy myślą o przejęciu władzy, o rządzeniu - wyjaśniał Niedzielski.W dalszej części wpisu Schetyna życzy PO " zdolności do wypracowania takiego modelu przywództwa, które wykorzysta cały potencjał partii, wszystkie jej zasoby. Przywództwa, które potrafi wygrywać, ale również potrafi odbudowywać się i wzmacniać po porażkach" - podkreśla były szef ugrupowania na jego 20-lecie.