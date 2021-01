PO krytycznie o Tarczy Antykryzysowej dla branży turystycznej

Fot. pixabay.com / robertoleecortes (CC0 domena publiczna)

Za późno i za mało - politycy Platformy Obywatelskiej krytycznie o rządowej Tarczy Antykryzysowej skierowanej do branży turystycznej.

Tym samym parlamentarzyści i marszałek województwa z PO apelują do premiera o szczególne wsparcie dla przedsiębiorców w pasie nadmorskim.



13 miliardów złotych - tyle będzie wynosić pomoc dla branży hotelowej czy eventowej, do której dziś ruszyły zapisy. Według posła Sławomira Nitrasa szkoda, że dopiero dziś. - Dzisiaj rusza tarcza, ale niech pan zwróci uwagę, że one nie są zamknięte od dzisiaj.



Niedawno na swoim profilu na Facebooku poseł Arkadiusz Marchewka krytykował deficyt budżetowy na przyszły rok. Teraz jednak tłumaczy, że sam deficyt nie jest problem, tylko podział środków - więcej dla przedsiębiorców, a nie dla mediów, policji czy wojska. - Powiększa się deficyt, wydatkami, które są moim zdaniem niepotrzebne - przekonywał Marchewka.



Dodajmy, że Tarcza Antykryzysowej przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Skorzystać z niej będą mogli uprawnieni przedsiębiorcy z 45 branż.