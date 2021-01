Świetlica, w której podpisano Porozumienia Sierpniowe za złotówkę?

Stołówka, w której podpisano Porozumienia Sierpniowe. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Jest reakcja Urzędu Miasta w Szczecinie na apel Rady Instytutu Dziedzictwa Solidarności.

Rada Instytutu Dziedzictwa Solidarności zwróciła się do prezydenta Piotra Krzystka, aby ten wreszcie zadbał o stoczniową świetlicę w Szczecinie, bo niebawem nie będzie już co ratować.



W piątek popołudniu do redakcji Radia Szczecin przyszła odpowiedź z Urzędu Miasta w tej sprawie. Urząd liczył na współpracę z Ministerstwem Kultury, aby wyremontować stoczniową świetlicę - czytamy w komunikacie.



Temat ciągnie się jednak zbyt długo, dlatego też Miasto jest gotowe do przekazania Ministerstwu tego historycznego obiektu za symboliczną złotówkę. Tym samym władze Miasta liczą, że to resort uratuje przed degradacją świetlicę, w której m.in. podpisano Porozumienia Sierpniowe.



Miasto zaznacza, że od lat starało się o pomoc Ministerstwa, aby stworzyć w świetlicy muzeum czy ośrodek edukacji.



Urząd Miasta na czele z prezydentem Krzystkiem stał się właścicielem świetlicy w 2013 roku.